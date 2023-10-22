Британія закликала Ізраїль до "стриманості та дисципліни" під час знищення терористів ХАМАСу

Ситуація в Газі може спровокувати регіональний конфлікт.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що Ізраїль зобов’язаний поважати міжнародне право та зберігати життя цивільного населення в секторі Гази, а його військові повинні проявляли стриманість.

Про це глава МЗС заявив у суботу на Каїрському саміті миру, – пише Reuters.

"Британія постійно заявляє, що Ізраїль має право на самозахист і право забезпечити звільнення тих, хто був викрадений 7 жовтня", — сказав Клеверлі.

Водночас глава МЗС додає, що "Ізраїль повинен працювати, щоб полегшити страждання палестинського народу в Газі, і щоб їхні дії відповідали міжнародному праву".

"Незважаючи на неймовірно складні обставини, я закликав ізраїльських військових до дисципліни, професіоналізму та стриманості", – додав він.

Клеверлі сказав, що міжнародне співтовариство має працювати над тим, щоб ситуація в Газі не спровокувала регіональний конфлікт, до якого прагне ХАМАС.

"У нас є обов’язок працювати разом, щоб не допустити, аби нестабільність поглинула регіон і забрала ще більше життів", – сказав Клеверлі.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, країна очікує на трифазову війну: перша фаза − авіаудари й наземні маневри; друга − розгром осередків опору; третя − припинення “відповідальності Ізраїлю за життя в секторі Гази”.