Байден поговорив із Нетаньягу: "Ізраїль має право захищатися"

Президент США також підтримав "ідею про дві держави" у вирішенні конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели розмову.

Про це Байден повідомив у соцмережі Х.

"Ізраїль має право захищатися. Ми повинні переконатися, що вони мають все необхідне для захисту своїх людей сьогодні і завжди", - наголосив президент США.

Байден зазначив, що обговорив із Нетаньягу, як Ізраїль має діяти за законами війни.

"Це означає захист цивільних осіб під час бою якнайкраще", - наголосив він.

Водночас, президент США додав, що не може "ігнорувати людяність невинних палестинців, які хочуть лише жити в мирі".

"Ось чому я домігся угоди щодо першої партії гуманітарної допомоги для палестинських мирних жителів у Газі. І ми не можемо відмовитися від рішення про дві держави", - наголосив Байден.

Нагадаємо, президент США вважає, що напади ХАМАС на Ізраїль та вторгнення РФ в Україну представляють різні загрози, але мають спільні мотиви.

У ніч на 20 жовтня за київським часом президент США Джо Байден звернувся до американців зі спеціальною промовою щодо атаки ХАМАСа на Ізраїль та російської війни в Україні.

Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 млрд доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.