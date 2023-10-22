У Франції посилено патрулюватимуть аеропорти і залізниці через загрозу замінувань

Майже всі сповіщення про замінування були надіслані з однієї й тієї ж адреси електронної пошти у Швейцарії.

Франція перебуває в стані підвищеної готовності та має намір посилити безпеку в аеропортах навколо Парижа та в поїздах.

Про це заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон, передає Reuters.

Патрулі безпеки в паризьких аеропортах збільшать на 40%, а персонал національної залізничної компанії SNCF - на 20% на додаток до додаткового поліцейського патрулювання залізничних станцій.

За його словами, з минулої середи в аеропортах Франції було зареєстровано 70 хибних повідомлень про замінування. Бон зауважив, що майже всі ці сповіщення були надіслані з однієї й тієї ж адреси електронної пошти у Швейцарії.

Міністр заявив, що неправдиві повідомленні – це не "маленькі жарти, це серйозні злочини" і що їх розслідують.

Нагадаємо, нині, наприклад, у Версальському палаці знову провели евакуацію через загрозу вибуху. Це вже сьома за вісім днів.

Наразі щонайменше 18 осіб арештували у Франції після хвилі повідомлень про можливі теракти.