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У Франції посилено патрулюватимуть аеропорти і залізниці через загрозу замінувань

Майже всі сповіщення про замінування були надіслані з однієї й тієї ж адреси електронної пошти у Швейцарії.

У Франції посилено патрулюватимуть аеропорти і залізниці через загрозу замінувань
Фото: EPA/UPG

Франція перебуває в стані підвищеної готовності та має намір посилити безпеку в аеропортах навколо Парижа та в поїздах.

Про це заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон, передає Reuters.

Патрулі безпеки в паризьких аеропортах збільшать на 40%, а персонал національної залізничної компанії SNCF - на 20% на додаток до додаткового поліцейського патрулювання залізничних станцій.

За його словами, з минулої середи в аеропортах Франції було зареєстровано 70 хибних повідомлень про замінування. Бон зауважив, що майже всі ці сповіщення були надіслані з однієї й тієї ж адреси електронної пошти у Швейцарії.

Міністр заявив, що неправдиві повідомленні – це не "маленькі жарти, це серйозні злочини" і що їх розслідують.

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Нагадаємо, нині, наприклад, у Версальському палаці знову провели евакуацію через загрозу вибуху. Це вже сьома за вісім днів.

Наразі щонайменше 18 осіб арештували у Франції після хвилі повідомлень про можливі теракти.

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