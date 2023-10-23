Бельгія має нового міністра юстиції, його попередник пішов у відставку через теракт

Міністерство не депортувало тунісця, який 16 жовтня вбив у Брюсселі двох шведів.

Новим міністром юстиції Бельгії став Пол Ван Тігхельт, пише Brussels Times.

Вчора король Філіп привів його до присяги в присутності прем'єр-міністра країни Александра де Кроо.

До нового призначення Тігхельт чотири роки очолював Координаційний орган з аналізу загроз (OCAM). У 2020 році він обійняв посаду заступника начальника апарату з питань правосуддя та безпеки Мін’юсту.

Ексочільник міністерства Вінсент Ван Квікенборн подав у відставку в п'ятницю після того, як з'ясувалося, що його відомство не змогло депортувати тунісця Абдессалема Лассуеда, який вчинив теракт 16 жовтня, хоча його заявку про притулок відхилили.

Лассуед убив у Брюсселі двох футбольних фанатів зі Швеції. 45-річний послідовник ІДІЛ помер після того, як 17 жовтня його підстрелила поліція неподалік від його дому.