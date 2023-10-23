Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
ГоловнаСвіт

Бельгія має нового міністра юстиції, його попередник пішов у відставку через теракт

Міністерство не депортувало тунісця, який 16 жовтня вбив у Брюсселі двох шведів.

Бельгія має нового міністра юстиції, його попередник пішов у відставку через теракт
Новий міністр юстиції Бельгії Пол Ван Тігхельт
Фото: twitter.com/lesoir

Новим міністром юстиції Бельгії став Пол Ван Тігхельт, пише Brussels Times.

Вчора король Філіп привів його до присяги в присутності прем'єр-міністра країни Александра де Кроо.

До нового призначення Тігхельт чотири роки очолював Координаційний орган з аналізу загроз (OCAM). У 2020 році він обійняв посаду заступника начальника апарату з питань правосуддя та безпеки Мін’юсту.

Підписуйтесь на наш Google News

Ексочільник міністерства Вінсент Ван Квікенборн подав у відставку в п'ятницю після того, як з'ясувалося, що його відомство не змогло депортувати тунісця Абдессалема Лассуеда, який вчинив теракт 16 жовтня, хоча його заявку про притулок відхилили.

Лассуед убив у Брюсселі двох футбольних фанатів зі Швеції. 45-річний послідовник ІДІЛ помер після того, як 17 жовтня його підстрелила поліція неподалік від його дому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies