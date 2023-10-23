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“Грузинська мрія” вигадала покарання для президентки Зурабішвілі, імпічмент якої провалився

Парламентська більшість заявила, що не виконуватиме низку ритуалів щодо глави держави.

“Грузинська мрія” вигадала покарання для президентки Зурабішвілі, імпічмент якої провалився
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

У Грузії парламентська більшість більше не дотримуватиметься певних ритуалів щодо президентки країни Саломе Зурабішвілі.

Про це заявив лідер “Грузинської мрії” Іраклій Кобахідзе, пишуть Sova News

Наприклад, Зурабішвілі не вітатимуть у сесійній залі стоячи. 

Кобахідзе підкреслив, що “Саломі Зурабішвілі − посадова особа, яка порушує Конституцію”.

 “Звичайно, нам важко виконувати ті ритуали, які ми виконували раніше. Такі, як, наприклад, вітання стоячи під час її входу до сесійної зали парламенту тощо. Оскільки вона залишається лише формальним президентом, президентом "Нацруху", з нашого боку такі ритуали не проводитимуться”, − сказав він.

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Так, депутати “Грузинської мрії” не вітали стоячи Зурабішвілі, коли президентка з'явилася на обговоренні її імпічменту в парламенті.

Sova News зазначає, що озвучені дії не є просто порушенням етики, а є невиконанням ритуалу, який відбувається щодо повноправного президента.

Нагадаємо, імпічмент Зурабішвілі у парламенті провалився – “Грузинська мрія” не набрала необхідних 100 голосів. Усунення Зурабішвілі підтримали 86 депутатів, один проголосував проти. 16 жовтня Конституційний суд Грузії ухвалив, що президентка Грузії порушила Конституцію через її закордонні візити без дозволу уряду.

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