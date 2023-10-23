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Вашингтон порадив Ізраїлю відкласти наземне вторгнення в Газу через заручників

Кількість заручників зросла.

Вашингтон порадив Ізраїлю відкласти наземне вторгнення в Газу через заручників
Фото: EPA/UPG

Вашингтон порадив Ізраїлю відкласти наземне вторгнення в Газу, щоб виграти час для переговорів про звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і надання додаткової допомоги палестинцям.

Про це пише газета New York Times з посиланням на американських посадовців.

Згідно з останньою інформацією Армії оборони Ізраїлю, кількість заручників у Газі зросла до 222 осіб, зазначає The Guardian. Раніше йшлося про 212 заручників.

США також хочуть більше часу, щоб підготуватися до можливих атак підтримуваних Іраном груп на проамериканські цілі. Такі атаки, ймовірно, почастішають, коли Ізраїль почне своє вторгнення.

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Водночас видання підкреслило, що, за словами чиновників, адміністрація Байдена “не висуває вимоги до Ізраїлю та все ще підтримує наземне вторгнення та мету Ізраїлю знищити ХАМАС”.

NYT повідомила, що цю пораду передав міністр оборони Ллойд Остін, оскільки Пентагон консультує Ізраїль з військових питань, а Остін майже щодня спілкується телефоном зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом.

Нагадаємо, Галлант заявив, що майбутня наземна операція в Секторі Гази може тривати протягом трьох місяців. За його словами, війна включатиме три фази, остання з яких – створення нового режиму безпеки в анклаві.

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