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Представники правлячої партії Грузії не голосували в ПАРЄ за резолюцію щодо нелегітимності Путіна

Раніше, у 2022 році, представники правлячої партії Грузії не приєдналися у ПАРЄ до заклику визнати Росію терористичною державою.

Представники правлячої партії Грузії не голосували в ПАРЄ за резолюцію щодо нелегітимності Путіна
Фото: PACE

Резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про оголошення Путіна нелегітимним, якщо той залишиться при владі після виборів 2024 року в РФ, підтримала лише представниця грузинської опозиційної партії «Громадяни» Кетеван Туразашвілі, тоді як члени правлячої партії «Грузинська мрія» у голосуванні участі не брали.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”. 

За словами голови делегації «Грузинської мрії» в ПАРЄ Іраклія Чиковані, частина представників партії влади перебуває як спостерігачі в Польщі, де 15 жовтня відбудуться парламентські вибори, «а я мав інші справи, які мене тримають тут».

«Я не збираюся узгоджувати пріоритети нашої діяльності з вами, по-перше. По-друге, суспільству я пояснив і сказав, що раніше, у різні роки, ми в різному складі були присутніми на сесіях (ПАРЄ, - ред.), тому тут немає жодного підґрунтя. Якщо ми обговорюємо щось із РФ або говоримо про щось, то це відбувається лише з одного завдання - це відновлення нашої територіальної цілісності та становище наших співгромадян на окупованих територіях», - заявив Чиковані.

У РФ «є проблеми, пов'язані з повноцінною дією демократії», - так представник партії влади відповів на питання, чи є Росія диктатурою.

Це не перший випадок, коли правляча партія Грузії не підтримує резолюцію ПАРЄ – у 2022 році вони не приєдналися до заклику визнати Росію терористичною державою.

Нагадаємо, 13 жовтня ПАРЄ визнала Росію диктатурою і закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента РФ Володимира Путіна після закінчення його чинного терміну.

Раніше ПАРЄ назвала Голодомор актом геноциду українського народу і засудила фейкові вибори та референдуми на ТОТ. Організація також закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії.

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