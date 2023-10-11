Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін

Володимир Зеленський заявив, що він готовий балотуватися на виборах президента лише в тому випадку, якщо вибори відбудуться під час війни.

Про це глава держави повідомив румунському виданню Digi24.ro.

"Якби війна продовжувалася – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни...

Я не можу вам назвати точну дату, я думаю, що ніхто (не може, – ред.)... Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю, коли, але я також не можу вам цього сказати.

Це останній етап війни. Це не його середина. Першим етапом була окупація, за якою пішла зупинка наступу та взяття ініціативи до своїх рук. Мені здається, ми в останній частині. У нас багато страхів: гроші, зброя... Але ми в останній частині, найскладнішій".

Нагадаємо, у серпні Зеленський заявив в інтерв’ю португальському громадському телебаченню, що він буде балотуватись на президентських виборах, якщо вони відбудуться 2024 року під час війни.