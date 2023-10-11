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На Полтавщині пролунав вибух, – ОВА

Люди не постраждали.

На Полтавщині пролунав вибух, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Сьогодні вдень під час повітряної тривоги у Миргородській громаді Полтавської області пролунав вибух.

"Чергова ворожа атака на Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді", – повідомляє у Telegram Полтавська ОВА.

Зазначається, що влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила.

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Нагадаємо, вночі 7 жовтня окупанти завдали удару по Миргородському району Полтавщини. Внаслідок атаки були пошкоджені дев’ять приватних будинків. Без жертв.

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