На фронті загинув волонтер-парамедик з Данії

На війні проти України загинув данський волонтер-парамедик Оскар Александер Коксвік Йоганссон.

"З сумом повідомляємо про загибель в Україні данського волонтера-парамедика та великого друга українського народу Оскара Александра Коксвіка Йоганссона, який загинув на лінії фронту, рятуючи життя інших під час російського обстрілу", – повідомляє у Facebook душпастирство Української греко-католицької церкви в Данії.

Оскар почав допомагати українцям з початку повномасштабного російського вторгнення. Він транспортував машини швидкої допомоги та іншого медичного обладнання для порятунку життя на найбільш небезпечних ділянках фронту.