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Окупанти обстріляли з артилерії селище на Харківщині, є поранені

Ворожий снаряд влучив у будинок.

Окупанти обстріляли з артилерії селище на Харківщині, є поранені
Ілюстративне фото

Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії селище Купʼянськ-Вузловий Купʼянського району Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

"Зазнали поранення двоє цивільних людей – 72-річна жінка та чоловік 43 років. Наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, зранку 10 жовтня росіяни завдали ракетного удару (попередньо ЗРК С-300) по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей.

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