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На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол

Партію Качинського підтримали 36,8% опитаних.

На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
Фото: rmf24.pl

Правляча партія "Право і справедливість" Ярослава Качинського перемагає на парламентських виборах у Польщі.

Про це повідомляє RFM24 з посиланням на центр Ipsos, який провів попереднє опитування.

Зазначається, що партію "Право і справедливість" підтримали 36,8% опитаних. "Громадянська коаліція" Дональда Туска отримала 31,6%.

За даними екзит-полу, п’ятивідсотковий виборчий бар’єр також подолали коаліція “Третій шлях” – 13%, “Нова Лівиця” – 8,6% і націоналістична “Конфедерація” – 6,2%.

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Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі стартували парламентські вибори. За їхніми результатами оберуть 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата). 

Консервативна партія "Право та справедливість" (PiS), головою якої є Ярослав Качинський, перебуває при владі з 2015 року. Президент країни Анджей Дуда –  висуванець від PiS.

Головний суперник PiS – центристська "Громадянська коаліція" (Koalicja Obywatelska). Її очолює експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск.

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