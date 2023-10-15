Головне за ніч та ранок неділі, 15 жовтня: близько 60 бойових зіткнень, удари по Херсону та Харківщині

Близько 60 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, евакуація українців із Ізраїлю, вибори в Польщі.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабної війни по 15 жовтня 2023 року армія РФ втратила близько 287 770 осіб, за минулу добу – 880.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі російські окупанти завдали керованого авіаудару по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Внаслідок авіаудару загинули двоє людей – 57-річний чоловік та 54-річна жінка, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані", – ідеться у повідомленні.

Упродовж цієї ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині та Марганецькій громаді. Майже 40 снарядів було скеровано на районний центр.

"Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь. Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак голова ОВА.

За інформацією Лисака, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Також у небі на Дніпропетровщиною було знищено ворожий безпілотник.

Сьогодні вранці у Херсоні прогримів потужний вибух. Після цього у деяких районах міста зникло світло та почалися перебої з водопостачанням.

Пізніше голова МВА Херсону Роман Мрочко додав, що "близько години тому з різницею в 30 хвилин військові рф завдали авіаудару із СУ-34".

"Попередньо 2 КАБ, у районі об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні", – повідомив Мрочко.

Через нічні обстріли російської армії с. Кізомис на Херсонщині тяжкі поранення отримав літній чоловік, лікарі борються за його життя. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько першої години ночі окупанти вдарили по Кізомису. Під вогонь потрапив 79-річний місцевий житель. Його з важкими травмами госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

Із Тель-Авіва вчора ввечері вилетів перший евакуаційний рейс із українцями, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста”, - написав Ніколенко. Він зазначив, що наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Планується вивезти 155 українців.

Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл. Евакуації із сектору Гази потребують евакуації 243 українці. Але ця цифра не остаточна.

15 жовтня у Польщі стартували парламентські вибори. За їхніми результатами оберуть 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата), повідомляють місцеві видання.

Згідно з результатами опитувань, у Польщі лідирують п’ять політичних сил. Прохідний бар’єр для партій – 5% голосів, а для блоків – 8%.

За останніми даними, лідирує консервативна партія «Право та справедливість» (ПіС), головою якої є Ярослав Качинський. Партія перебуває при владі з 2015 року, а президент країни Анджей Дуда – також висуванець від ПіС. За різними даними соцопитувань, партія має від 31 до 37%. Головний суперник ПіС – центристська «Громадянська коаліція» (ГК). Її очолює експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Середній рейтинг – 30%.

До парламенту, швидше за все, пройдуть ще три партії: центристський блок «Третій шлях» (11%), коаліція лівих партій та ультраправа «Конфедерація» (по 10%).

Докладніше – в новині.

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