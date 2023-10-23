Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
ГоловнаСвіт

Завтра Ісландія страйкуватиме через гендерну нерівність в оплаті праці. Прем’єрка Якобсдоттір доєднається

Акції відбудуться у всій країні, очікується участь десяток тисяч осіб.

Завтра Ісландія страйкуватиме через гендерну нерівність в оплаті праці. Прем’єрка Якобсдоттір доєднається
Прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір
Фото: EPA/UPG

Завтра в Ісландії відбудеться цілодобовий страйк, який має привернути увагу до проблеми гендерної різниці в оплаті праці й гендерного та сексуального насильства.

Про це пише The Guardian.

Очікується, що у ньому візьме участь десятки тисяч жінок і небінарних людей, зокрема працівники рибної промисловості, вчителі, медсестри та прем’єр-міністерка Катрін Якобсдоттір.

Це буде перший такий страйк майже за півстоліття.

“Ця подія стане першим цілодобовим днем жіночого страйку з 1975 року, коли 90% ісландських жінок відмовилися працювати в рамках “квеннафрі" (жіночий вихідний день), що призвело до кардинальних змін, зокрема до першої у світі жінки, обраної президентом країни”, − зазначає видання.

Організатори  страйку, деякі з яких були учасниками акції 1975 року, кажуть, що основна вимога щодо належної оплати жіночої праці досі не реалізована.

Хоча ісландські жінки вважаються світовим лідером у сфері гендерної рівності, у деяких професіях ісландські жінки все ще заробляють на 21% менше, ніж чоловіки, а понад 40% жінок стикалися з гендерними проблемами або сексуальним насильством. Організатори страйку також кажуть, що традиційно жіночі роботи, такі як прибирання та догляд, як і раніше недооцінюються та недооплачуються. 

Очікується, що у центрі столиці Рейк’явіку збереться щонайменше 25 тисяч осіб. Ще більше візьмуть участь у 10 мітингах у всій країні.

Оголошуючи про свою участь у страйку, прем’єрка Якобсдоттір заявила, що очікує, що офіс прем'єр-міністерки припинить роботу. “Насамперед, я виявляю солідарність з ісландськими жінками”, − сказала вона.

Нагадаємо, американська професорка Клаудія Голдін отримала Нобелівську премію з економіки 2023 року за її роботу з дослідження нерівності в оплаті праці чоловіків і жінок

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies