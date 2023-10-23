Завтра Ісландія страйкуватиме через гендерну нерівність в оплаті праці. Прем’єрка Якобсдоттір доєднається

Завтра в Ісландії відбудеться цілодобовий страйк, який має привернути увагу до проблеми гендерної різниці в оплаті праці й гендерного та сексуального насильства.

Про це пише The Guardian.

Очікується, що у ньому візьме участь десятки тисяч жінок і небінарних людей, зокрема працівники рибної промисловості, вчителі, медсестри та прем’єр-міністерка Катрін Якобсдоттір.

Це буде перший такий страйк майже за півстоліття.

“Ця подія стане першим цілодобовим днем жіночого страйку з 1975 року, коли 90% ісландських жінок відмовилися працювати в рамках “квеннафрі" (жіночий вихідний день), що призвело до кардинальних змін, зокрема до першої у світі жінки, обраної президентом країни”, − зазначає видання.

Організатори страйку, деякі з яких були учасниками акції 1975 року, кажуть, що основна вимога щодо належної оплати жіночої праці досі не реалізована.

Хоча ісландські жінки вважаються світовим лідером у сфері гендерної рівності, у деяких професіях ісландські жінки все ще заробляють на 21% менше, ніж чоловіки, а понад 40% жінок стикалися з гендерними проблемами або сексуальним насильством. Організатори страйку також кажуть, що традиційно жіночі роботи, такі як прибирання та догляд, як і раніше недооцінюються та недооплачуються.

Очікується, що у центрі столиці Рейк’явіку збереться щонайменше 25 тисяч осіб. Ще більше візьмуть участь у 10 мітингах у всій країні.

Оголошуючи про свою участь у страйку, прем’єрка Якобсдоттір заявила, що очікує, що офіс прем'єр-міністерки припинить роботу. “Насамперед, я виявляю солідарність з ісландськими жінками”, − сказала вона.

Нагадаємо, американська професорка Клаудія Голдін отримала Нобелівську премію з економіки 2023 року за її роботу з дослідження нерівності в оплаті праці чоловіків і жінок.