Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаПолітика

Київ започатковує програму підтримки жінок-військових та ветеранок

Йдеться про чекап та допомогу з придбанням жіночих бронежилетів.

Київ започатковує програму підтримки жінок-військових та ветеранок
Віталій Кличко на форумі ветеранок «Повернення. Підтримка»
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Столична влада започатковує програми підтримки жінок-військових та ветеранок, а також надаватиме компенсації на придбання жіночих бронежилетів. Про це повідомив мер Віталій Кличко після відвідання форуму спільноти ветеранок «Повернення. Підтримка», який відбувся у Києві.

«Київ усвідомлює свою відповідальність перед військовими. Після недавньої зустрічі з ветеранками й захисницями, які зараз воюють, місто ухвалило рішення започаткувати нову програму — «Чекап для жінок-ветеранок». Вона працюватиме на базі 1-ї та 8-ї міських лікарень. Також захисниці зверталися з тим, що бронежилети, які видають в армії, часто не підходять жінкам і не враховують анатомічних особливостей. Я дав доручення розробити порядок компенсації на придбання жіночого бронежилета», - сказав Віталій Кличко.

Також він нагадав, що у столиці діє програма «Підтримка киян – Захисників та Захисниць». Крім того, працює «Київ Мілітарі Хаб» — місце, де можна отримати юридичні консультації, психологічну підтримку для себе й родини, допомогу з перекваліфікацією та працевлаштуванням, а також соціальний супровід.

Віталій Кличко наголосив, що історії жінок-захисниць мають ставати публічнішими для суспільства.

«Сьогодні у лавах ЗСУ служать понад 70 000 жінок, серед яких понад 5 500 – на передовій. Їхня участь у захисті – це нова історія армії. Жінки доводять, що сила не має гендеру. Про історії захисниць та їхній життєвий шлях мають знати кияни, українці. Їхня сила — приклад для багатьох інших. Подякував тим, хто говорив сьогодні про свій досвід», - підкреслив мер.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року Київ спрямував з міського бюджету на підтримку військових, ветеранів та їх родин 11 мільярдів гривень. Це більше, ніж за весь минулий рік.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies