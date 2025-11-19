Київ започатковує програму підтримки жінок-військових та ветеранок

Столична влада започатковує програми підтримки жінок-військових та ветеранок, а також надаватиме компенсації на придбання жіночих бронежилетів. Про це повідомив мер Віталій Кличко після відвідання форуму спільноти ветеранок «Повернення. Підтримка», який відбувся у Києві.

«Київ усвідомлює свою відповідальність перед військовими. Після недавньої зустрічі з ветеранками й захисницями, які зараз воюють, місто ухвалило рішення започаткувати нову програму — «Чекап для жінок-ветеранок». Вона працюватиме на базі 1-ї та 8-ї міських лікарень. Також захисниці зверталися з тим, що бронежилети, які видають в армії, часто не підходять жінкам і не враховують анатомічних особливостей. Я дав доручення розробити порядок компенсації на придбання жіночого бронежилета», - сказав Віталій Кличко.

Також він нагадав, що у столиці діє програма «Підтримка киян – Захисників та Захисниць». Крім того, працює «Київ Мілітарі Хаб» — місце, де можна отримати юридичні консультації, психологічну підтримку для себе й родини, допомогу з перекваліфікацією та працевлаштуванням, а також соціальний супровід.

Віталій Кличко наголосив, що історії жінок-захисниць мають ставати публічнішими для суспільства.

«Сьогодні у лавах ЗСУ служать понад 70 000 жінок, серед яких понад 5 500 – на передовій. Їхня участь у захисті – це нова історія армії. Жінки доводять, що сила не має гендеру. Про історії захисниць та їхній життєвий шлях мають знати кияни, українці. Їхня сила — приклад для багатьох інших. Подякував тим, хто говорив сьогодні про свій досвід», - підкреслив мер.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року Київ спрямував з міського бюджету на підтримку військових, ветеранів та їх родин 11 мільярдів гривень. Це більше, ніж за весь минулий рік.