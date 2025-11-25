У Бельгії розпочався триденний страйк проти урядового бюджету

У Бельгії в понеділок розпочався триденний масовий страйк працівників різних громадських служб, спрямований на висловлення незгоди з бюджетною політикою чинного уряду.

Як пише Deutsche Welle, першими не вийшли на роботу працівники залізниці, через що кількість рейсів скоротилася удвічі. Надалі до страйку мають також долучитися співробітники госпіталів, шкіл, дитячих садків, пошти та комунальних служб.

Найбільший колапс очікується у середу, коли протестуватимуть профспілки приватного сектору. Два найбільших аеропорти країни у Брюсселі та Шарлеруа в цей день, ймовірно, узагалі не зможуть приймати рейси.

Прем'єр-міністра Барта де Вевера та його коаліцію звинувачують у надмірному скороченні бюджетних витрат, через що до 2029 року фінансування публічної сфери скоротиться на майже 10 мільярдів євро. В уряді наголошують, що такі заощадження потрібні, щоб відповідати вимогам ЄС щодо державного боргу та дефіциту, а також підвищити оборонні витрати на вимогу НАТО.