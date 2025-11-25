Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
У Бельгії розпочався триденний страйк проти урядового бюджету

Залучені залізниця, школи, дитсадки, аеропорти, лікарні, комунальні підприємства. 

У Бельгії розпочався триденний страйк проти урядового бюджету
Страйк у Бельгії
Фото: DW

У Бельгії в понеділок розпочався триденний масовий страйк працівників різних громадських служб, спрямований на висловлення незгоди з бюджетною політикою чинного уряду.

Як пише Deutsche Welle, першими не вийшли на роботу працівники залізниці, через що кількість рейсів скоротилася удвічі. Надалі до страйку мають також долучитися співробітники госпіталів, шкіл, дитячих садків, пошти та комунальних служб.

Найбільший колапс очікується у середу, коли протестуватимуть профспілки приватного сектору. Два найбільших аеропорти країни у Брюсселі та Шарлеруа в цей день, ймовірно, узагалі не зможуть приймати рейси.

Прем'єр-міністра Барта де Вевера та його коаліцію звинувачують у надмірному скороченні бюджетних витрат, через що до 2029 року фінансування публічної сфери скоротиться на майже 10 мільярдів євро. В уряді наголошують, що такі заощадження потрібні, щоб відповідати вимогам ЄС щодо державного боргу та дефіциту, а також підвищити оборонні витрати на вимогу НАТО.
