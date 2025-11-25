В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Найбільш населеним містом світу стала Джакарта

У попередньому рейтингу, складеному в 2018 році, лідером було Токіо. 

Найбільш населеним містом світу стала Джакарта
Джакарта
Фото: EPA/UPG

Столиця Індонезії, Джакарта, отримала статус найбільш населеного міста світу. Про це йдеться в річному звіті ООН, пише NBC

Джакарта обійшла в рейтингу попереднього лідера, Токіо. Населення індонезійської столиці оцінюють у приблизно 42 млн людей.

В попередньому рейтингу, складеному в 2018 році, Джакарта посідала 33 місце за кількістю населення.

На другому місці зараз – Дака з 36 млн мешканців. Саме їй фахівці прогнозують наступне лідерство – до середини століття. 

У звіті "Світові урбаністичні перспективи 2025" зазначили, що майже половина населення планети, яке нині становить 8,2 млрд людей, є мешканцями міст. Дев'ять з десяти найбільш населених міст розташовані в Азії.

Одне лише єгипетське місто Каїр, який має населення в 25 млн людей і посідає сьоме місце в рейтингу, більш як удвічі перевищує чисельність тих, хто живе в Нью-Йорку. 

До топдесятки міст із найбільшою кількістю мешканців також увійшли Нью-Делі (30,2 млн), Шанхай (29,6 млн), Гуанчжоу (27,6 млн), Маніла (24,7 млн), Калькута (22,5 млн) і Сеул (22,5 млн людей). 

"Урбанізація – визначальна сила нашого часу. За умови всеохопного та стратегічного управління вона може відкрити трансформаційні шляхи для боротьби зі зміною клімату, економічного зростання та соціальної рівності", – сказав заступник Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй з економічних і соціальних питань Лі Цзюньхія. 

У 1975 році існувало лише вісім мегаполісів – тобто міст із кількіст населення в 10 і більше мільйонів. У 2025 році це число зросло до 33, з яких 19 – в Азії. Лос-Анджелес і Нью-Йорк – єдині два мегаполіси в Сполучених Штатах. 
