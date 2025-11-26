Прецедент виник у Польщі, де відмовилися вважати родиною своїх громадян, одружених у Німеччині.

Суд Європейського Союзу у вівторок оприлюднив рішення, відповідно до якого усі держави-члени блоку мають визнавати одностатеві шлюби, зареєстровані будь-де на території ЄС.

Як пише Deutsche Welle, потреба у роз'ясненні виникла через інцидент у Польщі. Там органи влади відмовилися вважати подружжям одностатеву пару польських громадян, які уклали шлюб у Німеччині - оскільки місцеве законодавство у країні з ледь не найбільшим у Європі відсотком католиків-вірян не містить норм щодо подібних союзів.

Суд ЄС нагадав Польщі, що громадяни ЄС користуються правом вільного пересування та проживання на території блоку. Невизнання їхнього шлюбу є порушенням прав та свобод, пов'язаних з повагою до сім'ї та приватного життя.

При цьому рішення Феміди не зобов'язує країни вносити зміни до власного законодавства та дозволяти реєструвати одностатеві шлюби на власній території.