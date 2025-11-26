«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСвіт

Рютте: Україна щомісяця отримує близько $1 млрд у вигляді озброєння в межах ініціативи PURL

Європейські країни досі постачають допомогу зі своїх складів, хоч запаси вже виснажені, зауважив генсек НАТО.

Рютте: Україна щомісяця отримує близько $1 млрд у вигляді озброєння в межах ініціативи PURL
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Союзники щомісяця виділяють Україні озброєння на мільярд доларів у межах ініціативи PURL.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю виданню El Pais.

«Це критично важка техніка, яка надходить Україні. Європейці багато вклали за останні роки, але певні спроможності має лише США. Президент Трамп погодився, що США забезпечать зброю, яку профінансують Канада та європейські союзники. Україна щомісяця отримує близько 1 млрд доларів у вигляді озброєння», - сказав Рютте.

Він додав, що до кінця року сума допомоги сягне близько 5 млрд доларів.

«Ми рухаємось за графіком. Але є й інші ініціативи: чеська — з боєприпасами, литовсько-данська — із закупівлями для України. Європейські країни досі постачають зі своїх складів, хоч запаси вже виснажені», - зауважив Рютте.
