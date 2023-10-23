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Естонія просить Китай допомогти у розслідуванні пошкодження інтернет-кабелів, − Reuters

Таллінн сподівається на "будь-яку співпрацю".

Естонія просить Китай допомогти у розслідуванні пошкодження інтернет-кабелів, − Reuters
Патрульний корабель Turva у Фінській затоці поблизу пошкоджено підводного трубопроводу та кабелів
Фото: EPA/UPG

Естонія просить Китай допомогти у розслідуванні причини пошкодження двох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення міністерства закордонних справ Естонії.

“Естонія контактувала з китайською владою, щоб заохотити до співпраці у розслідуванні”, − зазначив речник міністерства у листі.

Він додав, що Таллін сподівається на “будь-яку співпрацю, необхідну для розслідування”.

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Нагадаємо, фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що удару по газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією завдала Росія.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зазначив, що цілком ймовірно, що пошкодження є "результатом зовнішньої діяльності". Влада виявила його у ніч на 8 жовтня. Зафіксували незвичне падіння тиску. Тоді ж виявили і несправність в інтернет-кабелі. За оцінками, газопровід вийде з ладу на декілька місяців. Прикордонна служба та Сили оборони Фінляндії займаються розслідуванням.

Торік навесні військово-морські сили Фінляндії та Швеції посилили свою готовність запобігти нападу Росії на енергосистеми цих держав. Тоді російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій та підводних кабелів.

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