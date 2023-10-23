Естонія просить Китай допомогти у розслідуванні пошкодження інтернет-кабелів, − Reuters

Патрульний корабель Turva у Фінській затоці поблизу пошкоджено підводного трубопроводу та кабелів

Естонія просить Китай допомогти у розслідуванні причини пошкодження двох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення міністерства закордонних справ Естонії.

“Естонія контактувала з китайською владою, щоб заохотити до співпраці у розслідуванні”, − зазначив речник міністерства у листі.

Він додав, що Таллін сподівається на “будь-яку співпрацю, необхідну для розслідування”.

Нагадаємо, фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що удару по газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією завдала Росія.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зазначив, що цілком ймовірно, що пошкодження є "результатом зовнішньої діяльності". Влада виявила його у ніч на 8 жовтня. Зафіксували незвичне падіння тиску. Тоді ж виявили і несправність в інтернет-кабелі. За оцінками, газопровід вийде з ладу на декілька місяців. Прикордонна служба та Сили оборони Фінляндії займаються розслідуванням.

Торік навесні військово-морські сили Фінляндії та Швеції посилили свою готовність запобігти нападу Росії на енергосистеми цих держав. Тоді російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій та підводних кабелів.