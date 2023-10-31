Ворожим поплічником виявився мешканець Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет.

Агент ФСБ, який під виглядом журналіста шпигував за українськими військовими на Харківщині та Донеччині, отримав 12 років тюрми.

Про це повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, він використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати повітряні удари агресора по регіонах.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника та ще трьох його спільників у результаті спецоперації у березні цього року на прифронтовій території на сході України.

Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив російському агенту 12 років тюрми.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет.

Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він готував проросійські матеріали для одного з рупорів Кремля – медіагрупи «росія сьогодні».

Таким чином чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ, які залучили його до негласної співпраці через діючого на той час у Харкові почесного консула РФ.

Після вербування російський агент прибув до свого «куратора» на територію країни-агресора та пройшов навчальний «спецкурс» розвідувально-підривної діяльності.

Потім його перевели у «режим очікування», а вже після 24 лютого 2022 року він приступив до виконання ворожих завдань.

Серед основних завдань агента був збір інформації про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової.

Крім того, він фіксував наслідки ворожих обстрілів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Після цього надсилав відповідні «звіти» агресору для коригування вогню по українських містах.

Разом з цим російський агент розвідував локації вогневих позицій, фортифікаційних споруд та складів з боєприпасами українських військ.

Для комунікації з окупантами використовував анонімні чати у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України .

Нагадаємо, нещодавно десять бойовиків, які брали участь у захопленні Маріуполя та Волновахи, отримали 15 років тюрми. Раніше бойовики потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Бахмута, Марʼїнки, Красногорівки та селища Нескучне на Донеччині.