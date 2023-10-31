Безпека у Чорному морі та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

"У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні".

У вівторок, 31 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, темою засідання була безпека у Чорному морі: безперешкодна робота "зернового коридору", боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство, зниження спроможностей ворожого флоту.

На засіданні Ставки заслухали доповіді командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова, голови СБУ Василя Малюка.

Обговорили безпеку Одещини: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури. Посилення регіональної системи ППО, посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Доповідав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Президент на учасники Ставки також говорили про ситуацію на фронті, в Куп’янську, Авдіївці та Херсоні. Заслухали доповіді головкома Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Андрія Гнатова, Едуарда Москальова та Юрія Содоля.

На засіданні Ставки мова також йшла про нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Одговорили графіки постачання від партнерів. Доповідали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунаком провели телефонну розмову, під час якої обговорили посилення ППО України та функціонування “зернового коридору”.