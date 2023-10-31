Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
Віталій Гайдук: Росія з 1812 року вважає себе нацією “освободітєлєй”. З ким там розмовляти?
Віталій Гайдук: Росія з 1812 року вважає себе нацією “освободітєлєй”. З ким там розмовляти?
Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
Росія атакувала завод в Одеській області, є поранені (оновлено)
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
ГоловнаСуспільствоВійна

Безпека у Чорному морі та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

"У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні".

Безпека у Чорному морі та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Фото: Сайт президента

У вівторок, 31 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, темою засідання була безпека у Чорному морі: безперешкодна робота "зернового коридору", боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство, зниження спроможностей ворожого флоту.

На засіданні Ставки заслухали доповіді командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова, голови СБУ Василя Малюка.

Обговорили безпеку Одещини: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури. Посилення регіональної системи ППО, посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Доповідав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Президент на учасники Ставки також говорили про ситуацію на фронті, в Куп’янську, Авдіївці та Херсоні. Заслухали доповіді головкома Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Андрія Гнатова, Едуарда Москальова та Юрія Содоля.

На засіданні Ставки мова також йшла про нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Одговорили графіки постачання від партнерів. Доповідали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунаком провели телефонну розмову, під час якої обговорили посилення ППО України та функціонування “зернового коридору”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies