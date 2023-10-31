Із Херсона евакуювали 150 хворих, які перебувають у невідкладних станах

Їх доправлять на подальше лікування у медзаклади до більш безпечних регіонів.

Із Херсона відбулася медична евакуація хворих.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Евакуйовані – 150 пацієнтів у невідкладних станах. Їх доправлять на подальше лікування у медзаклади до більш безпечних регіонів. Для транспортування були залучені карети "швидкої", які доставили хворих до евакуаційного потягу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 80% закладів охорони здоров’я на Херсонщині пошкоджені або зруйновані внаслідок постійних ворожих обстрілів.

Волонтери МО «Лікарі без кордонів» вже вдруге через атаки організовують вивіз пацієнтів.

“Зранку в день евакуації був сильний обстріл, і нам довелося чекати в укритті, перш ніж ми могли продовжити переміщення людей із лікарні на потяг”, — розповіла керівниця проєкту медичного евакуаційного поїзда «Лікарів без кордонів» Альбіна Жаркова.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні росіяни поцілили у цивільний автомобіль. Власник авто загинув. Під обстріл потрапив Дніпровський район міста.

Вчора росіяни 98 разів били по Херсонській області. Загинула людина, є поранені. Зокрема, росіяни били керованими авіабомбами.