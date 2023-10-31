У Чернівецькій області триває гасіння загоряння лісової підстилки на площі 7 га.
Про це повідомляє ДСНС України.
Станом на 12:30 площа пожежі на території національного природного парку поблизу с. Підзахаричі Вижницького району становить 7 га.
Працівниками природного парку створено мінералізовані смуги.
Загрози населеним пунктам немає. Ситуація контрольована.
Нагадаємо, минулого тижня ДСНС повідомило, що цьогоріч на пожежах уже загинуло більше 1 тисячі людей. Рятувальники просять громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки.