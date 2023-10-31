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У Чернівецькій області триває гасіння загоряння лісової підстилки на площі 7 га у національному природному парку

Рятувальники кажуть, що загрози населеним пунктам немає.

У Чернівецькій області триває гасіння загоряння лісової підстилки на площі 7 га у національному природному парку
Фото: ДСНС

У Чернівецькій області триває гасіння загоряння лісової підстилки на площі 7 га. 

Про це повідомляє ДСНС України. 

Станом на 12:30 площа пожежі на території національного природного парку поблизу с. Підзахаричі Вижницького району становить 7 га. 

Працівниками природного парку створено мінералізовані смуги. 

Загрози населеним пунктам немає. Ситуація контрольована. 

Нагадаємо, минулого тижня ДСНС повідомило, що цьогоріч на пожежах уже загинуло більше 1 тисячі людей. Рятувальники просять громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. 

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