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На Дніпропетровщині посадовець військової частини отримав 7 років тюрми за привласнення 3,5 млн грн “бойових” виплат

Засуджений фіктивно зарахував на військову службу кількох громадян. 

На Дніпропетровщині посадовець військової частини отримав 7 років тюрми за привласнення 3,5 млн грн “бойових” виплат
Фото: Pixabay

На Дніпропетровщині засуджено начальника відділення військової частини, який разом зі спільником привласнив 3,5 млн грн “бойових” виплат неіснуючих солдатів.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора. 

За публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону начальника відділення персоналу штабу військової частини визнано винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Його засуджено до 7 років 6 місяців ув'язнення з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки.

Прокурори у суді довели, що засуджений разом зі своїм підлеглим, маючи особисті дані кількох громадян, фіктивно зарахували їх на військову службу та включили до наказу для виплати коштів за нібито участь у бойових діях.

Грошові кошти отримували на підконтрольні банківські рахунки, привласнювали та ділили між собою. Таким чином вони заволоділи 3,5 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони провело аудит і виявило мільйонні зловживання щодо виплат "бойових". Понад 123 мільйони гривень "бойових" винагород виплатили не тим людям.

Раніше у Рівненській області викрили дружину та доньку посадовця військової частини, що незаконно отримували бойові доплати.

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