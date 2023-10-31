На Дніпропетровщині посадовець військової частини отримав 7 років тюрми за привласнення 3,5 млн грн “бойових” виплат

На Дніпропетровщині засуджено начальника відділення військової частини, який разом зі спільником привласнив 3,5 млн грн “бойових” виплат неіснуючих солдатів.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону начальника відділення персоналу штабу військової частини визнано винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Його засуджено до 7 років 6 місяців ув'язнення з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки.

Прокурори у суді довели, що засуджений разом зі своїм підлеглим, маючи особисті дані кількох громадян, фіктивно зарахували їх на військову службу та включили до наказу для виплати коштів за нібито участь у бойових діях.

Грошові кошти отримували на підконтрольні банківські рахунки, привласнювали та ділили між собою. Таким чином вони заволоділи 3,5 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони провело аудит і виявило мільйонні зловживання щодо виплат "бойових". Понад 123 мільйони гривень "бойових" винагород виплатили не тим людям.

Раніше у Рівненській області викрили дружину та доньку посадовця військової частини, що незаконно отримували бойові доплати.