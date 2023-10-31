"Цензор": Міноборони в 2023 купувало харчі за вищими на 30% від споживчих цінами

Рахункова палата вважає, що укладені договори не враховували реальну потребу в продовольчому забезпеченні ЗСУ.

Перевірка Рахунковою палатою закупівель Міністерства оборони виявила, що воно в першому півріччі 2023 закуповувало продукти харчування за цінами, на 30% вищими від споживчих, не проводило аналізу вартості, не контролювало реальну кількість поставленої продукції, а 75% позицій каталогу продуктів взагалі не постачалось частинам. Про це з посиланням на звіт із результатами перевірки пише "Цензор".

За даними журналістів, які ознайомилися з непублічним звітом Рахункової палати, у Міноборони процес планування забезпечення та організації харчування особового складу ЗСУ і штатних тварин був лише формальним. На думку Рахункової палати, укладені договори не враховували реальну потребу в продовольчому забезпеченні ЗСУ, визначену Тилом КСЛ ЗСУ.

За словами журналістів, у деяких випадках вони розійшлися на тисячі та мільйони одиниць.

Для забезпечення харчування військових ЗСУ Департамент державних закупівель 30 грудня 2022 повідомив 29 потенційних постачальників про заплановані закупівлі послуг харчування Міноборони на наступний рік та запропонував надати інформацію про вартість послуг.

Цінові пропозиції надали 12 постачальників, які запропонували вартість за один комплект продуктів за Каталогом від 149,2 грн до 164,2 грн з ПДВ за одиницю послуги щодо забезпечення харчуванням: для особового складу військових частин – від 37,15 грн до 45,78 грн з ПДВ, для особового складу вищих навчальних закладів – від 60,26 грн до 63,96 грн з ПДВ.

Виходячи з "моніторингу рівня ринкових цін та з урахуванням рівня інфляції на 2023 рік (28 %)" департамент визначив вартість за одиницю комплекту продуктів харчування 153,6 грн з ПДВ, а за одиницю послуги забезпечення харчуванням: для особового складу військових частин – 40,48 грн з ПДВ, а для особового складу навчальних закладів ЗСУ – 56,02 грн з ПДВ.

"Але пізніше ця ціна через брак бюджетних коштів була знижена до 145,8 та 36,0 грн відповідно", – зазначили в матеріалі.

Для укладання договорів департамент відібрав вісім суб’єктів господарювання: ТОВ "ВТ "Девелопмент", ТОВ "Архімагір", ТОВ "Ректан", ТОВ "Трейд Граніт Інвест", ТОВ "Актив компані", ТОВ "Гарна страва", ТОВ "Юніорпродукт" та ТОВ "С-Росток".

Також Рахункова палата встановила, що цінові пропозиції від ТОВ "ВТ "Девелопмент", ТОВ "Гарна страва", ТОВ "Юніорпродукт" та ТОВ "С-Росток" взагалі не надходили, а документи щодо визначення переможців за економічно-привабливою ціновою пропозицією відсутні.

Водночас деякі компанії мали ознаки ризиковості – від розміру статутного капіталу до наявних кримінальних проваджень.

Рахункова палата встановила, що ТОВ "Трейд Граніт Інвест" не є платником податку на додану вартість, водночас в укладеному з ним договорі на постачання послуг харчування та комплектів продуктів визначена така сама ціна (36 грн та 145,8 грн відповідно), як і в інших постачальників, які є платниками ПДВ.

Рахункова палата також виявила, що навіть знижені ціни на харчування Міноборони вийшли значно вищими, ніж в інших силових структур. Хоча забезпечення військовослужбовців ними здійснюється за нормами харчування військовослужбовців ЗСУ, харчування одного військового на добу становить у СБУ – 92,45 грн, у ДПСУ – 94,98 грн, у ГУР – 101,57 грн, у НГУ – 118,61 грн.

"За розрахунками аудиторів, застосування Міноборони механізму забезпечення харчування через закупівлю послуг забезпечення комплектів продуктів за Каталогом у І півріччі 2023 року призвело до неекономних витрат бюджетних коштів, розрахунково – 7 041,0 млн гривень", – зазначили у звіті.

Основною причиною різниці у добовій вартості харчування аудитори визнали завищення цін у каталозі.

Фото: Цензор нет

Значно вищими є ціни і порівняно зі споживчими в регіоні. Протягом січня-червня 2023 року ТОВ "ЮНІОРПРОДУКТ" поставила (за ціною 32,4 грн за 1 кілограм): хліба житнього (нарізного) 11 317,96 кг на суму 366,7 000 грн та хліба з пшеничного борошна першого ґатунку в кількості 22 450,715 кг на суму 727,4 тис. гривень. Тоді як, за документами виробника продукції ТОВ КВ ФІРМА "РОМА", ціна хліба становить 23,68 грн ("Козацький" нарізний) та 23,76 грн ("Слобожанський" нарізний), яка менша за ціну постачання на 8,72 грн та 8,64 грн відповідно. Вртість хліба вища на загальну суму 292,67 тис. гривень.

Ціни на інші продукти харчування, у співвідношенні до закупівельних, також були вищими: яйце – 36 %; буряк – 44 %; картоплю – 34 %; моркву – 27 %; цибулю – 15 %; крупу гречану – 32 %; крупу пшеничну – 54 %; пшоно – 22 %; цукор – 22 %; олію – 27 %; яблука – 31 %.

Якщо порівняти ціни ТОВ "АКТИВ КОМПАНІ", яйце куряче вона постачала в 2,8 раза дорожче.

Раніше вищі ціни в Міноборони пояснювали дорогою логістикою. Під час перевірки було виявлено, що надходження товарів у частини здійснювалось на підставі накладних та видаткових накладних безпосередніх виробників продукції.

Перевірка також встановила, що з 409 найменувань продуктів Каталогу майже 75% не постачалось. У березні 2023 року Тил КСЛ ЗСУ узагальнив інформацію щодо регулярності замовлення позицій Каталогу у 2022. Аналіз інформації про регулярність замовлення позицій Каталогу продуктів харчування у 2022 встановив розбіжності між фактичним обсягом постачання продуктів харчування та їх кількістю відповідним показникам Каталогу.

У І півріччі 2023 для забезпечення харчування ЗСУ обсяг використання продуктів за Каталогом становив від 27% до 40% каталогу.

Крім того, лише одній з перевірених частин вартість поставлених харчових продуктів для годування службового собаки була завищена на понад 60 грн, що сумарно становило 30,87 тис. грн.

Рахункова палата вказала, що Порядком № 140 передбачена лише закупівля комплектів продуктів за каталогом, а закупівля послуг щодо забезпечення комплектами продуктів не передбачена. Тоді як загальна вартість таких закупівель за І півріччя становила 20 841,29 млн гривень.

Журналісти наголосили, що Міноборони платить постачальникам за добове харчування військового. Але насправді на частину приходять окремі продукти. А от списують вартість одного комплекту продуктів.

"В результаті інформація про поставлені продукти харчування, що містилася у прийнятих до обліку первинних документах за даними бухгалтерського обліку, відображалася, як про комплекти продуктів, а за даними складського обліку – продукти харчування в кількісному виразі у розрізі найменувань", – наголошується у звіті Рахункової палати.

Нагадаємо, що перший великий скандал із закупівлями харчування для армії відбувся навесні 2023 року. Міністр оборони Олексій Резніков пішов у відставку в вересні, але цьому передувало ще одне журналістське розслідування про закупівлю для військових зимового одягу.

Завищені ціни на харчування в Міноборони пояснювали тим, що в вартість уже закладено логістику, зокрема і в зони бойових дій. В окремих випадках було закладено і приготування їжі.

Скандал із закупівлею харчування привів до того, що Верховна Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель.