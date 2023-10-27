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Мінінфраструктури повідомило, що 11 суден зайшли під завантаження в порти Великої Одеси

Чотири кораблі рухаються в бік Босфору.

Мінінфраструктури повідомило, що 11 суден зайшли під завантаження в порти Великої Одеси
Фото: Міінфраструктури

11 суден зайшли під завантаження в порти Великої Одеси.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Крім того, чотири кораблі рухаються тимчасовим українським коридором у бік Босфору. 

27 жовтня чотири балкери експортували майже 130 тисяч тонн зерна та 10 тисяч тонн металу для країн Африки, Азії та Європи, зазначило відомство. 

11 цивільних суден зайшли до портів Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаження майже 225 тис тонн агро- та металопродукції. 

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Наразі всього коридором на вхід скористалося 62 судна, 37 же експортували понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.

Нагадаємо, нині прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через дунайські порти перевезли майже 2,3 млн тонн продукції, а за час роботи тимчасового морського коридору експортували майже 700 тисяч тонн зерна.

Напередодні Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів "Великої Одеси".

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