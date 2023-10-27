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Україна залучить $1,2 млрд від групи Світового банку на підтримку соціальної сфери

Кошти виділять під гарантії уряду Японії.

Україна залучить $1,2 млрд від групи Світового банку на підтримку соціальної сфери
Фото: ABS-CBN News

Кабінет Міністрів ухвалив рішення залучити 1,2 млрд доларів від групи Світового банку (МБРР) на підтримку соціальної сфери.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти виділять під гарантії уряду Японії. Їх направлять на соціальний захист українських родин та дітей, людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми.

Шмигаль додав, що уряд продовжує роботу над підвищенням ефективності соціальної допомоги населенню. 

"Ми формуємо нову соціальну політику за принципами цифровізації, адресності, універсальності, справедливості та безбар’єрності. Ми запустили та впроваджуємо Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Це потрібно, щоб усі послуги та допомога нашим громадянам надавалися без черг, без довідок, без корупції", - сказав глава уряду.

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Нагадаємо, раніше до державного бюджету надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Також Україна отримала від Світового банку $232 млн на екстрені ремонти житла.

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