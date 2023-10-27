Російські окупанти обстріляли нині після обіду с. Кіндрашівка Купʼянського району Харківщини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Була поранена 67-річна жінка. Також обстрілом пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, вороги обстріляли населений пункт з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли селище Зеленівка Херсонської області та середмістя Херсона. Є загиблий і поранений.

У Нікополі на Дніпропетровщині росіяни поранили п'ятирічну дитину і жінку.