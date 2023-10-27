Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили з РСЗВ по Куп'янському району Харківщини, є поранена

Також пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури. 

Росіяни вдарили з РСЗВ по Куп'янському району Харківщини, є поранена

Російські окупанти обстріляли нині після обіду с. Кіндрашівка Купʼянського району Харківщини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Була поранена 67-річна жінка. Також обстрілом пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.  За попередньою інформацією, вороги обстріляли населений пункт з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).   

Підписуйтесь на наш Youtube канал
  

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли селище Зеленівка Херсонської області та середмістя Херсона. Є загиблий і поранений.

У Нікополі на Дніпропетровщині росіяни поранили п'ятирічну дитину і жінку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies