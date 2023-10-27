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Гідрометцентр повідомив, якою буде погода на вихідні

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, вночі та вранці у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с.

Гідрометцентр повідомив, якою буде погода на вихідні
Фото: З відкритих джерел

Завтра, 28 жовтня, у більшості областей помірні, вночі у північній частині місцями значні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вдень у південній частині і в західних та центральних областях без істотних опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, вночі та вранці у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с.

Температура вночі 9-16°, вдень 13-20°, на півдні до 24°; у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 10-15°.

У наступні дві доби без опадів, лише вночі 29 жовтня у північній частині та на Закарпатті місцями невеликий дощ.

Температура вночі 5-10° тепла, на півдні країни, 30 жовтня і на Прикарпатті 8-13°; вдень 29 жовтня 12-17°, у північно-східних областях 7-12°, у південній частині 16-21°, 30 жовтня 15-20°, у південній частині та на Прикарпатті 19-24°.

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Нагадаємо, 27-30 жовтня на рiчках Закарпатської області через сильні, а місцями - дуже сильні дощі, продовжиться пiдвищення рiвнiв води.

На початок цього тижня прогнозували невеликий дощ у північно-східних та східних областях, а вночі - дощ у західних областях.

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