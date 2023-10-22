Гідрометцентр прогнозує у понеділок невеликий дощ у деяких областях України

На решті території - без істотних опадів.

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Удень 23 жовтня прогнозують невеликий дощ у північно-східних та східних областях. Уночі дощ пройде в західних областях.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На решті території - без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північній частині - місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°, вдень - 14-19°, у західних та північних областях - 11-16°; у південній частині вночі 12-17°, вдень - 21-26°.

Нагадаємо, сьогодні Гідрометцентр повідомляв про збереження теплої погоди, невеликі дощі очікували у західних областях.

У ніч на 11 жовтня в Україні прогнозували можливі сильні заморозки.