Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Гідрометцентр прогнозує у понеділок невеликий дощ у деяких областях України

На решті території - без істотних опадів.

Гідрометцентр прогнозує у понеділок невеликий дощ у деяких областях України

Удень 23 жовтня прогнозують невеликий дощ у північно-східних та східних областях. Уночі дощ пройде в західних областях. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На решті території - без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північній частині - місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°, вдень - 14-19°, у західних та північних областях - 11-16°; у південній частині вночі 12-17°, вдень - 21-26°.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, сьогодні Гідрометцентр повідомляв про збереження теплої погоди, невеликі дощі очікували у західних областях.

У ніч на 11 жовтня в Україні прогнозували можливі сильні заморозки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies