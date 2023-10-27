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Хай сьогодні всіх об’єднає відчуття, як багато українська мова, наші люди пройшли, щоб Україна завжди була вільною, - Зеленський

Сьогодні – День української писемності та мови.

Хай сьогодні всіх об’єднає відчуття, як багато українська мова, наші люди пройшли, щоб Україна завжди була вільною, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні відбулась спеціальна церемонія вшанування пам’яті наших полеглих героїв – Героїв України. Президент вручив рідним воїнів ордени “Золота Зірка”. 21 воїн. Збройні Сили України, Служба безпеки України. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Провів сьогодні дві міжнародні розмови: з Прем’єр-міністром Великої Британії та з Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів. Говорили про наш спільний захист міжнародного права, про реалізацію Формули миру та зустріч радників на Мальті, яка почнеться вже завтра, і про те, що можна зробити, щоб не допустити масштабної війни на Близькому Сході та більшої катастрофи для людей”, - розповів президент.

Також обговорили з прем’єр-міністром Сунаком спільні подальші кроки для посилення нашої оборони. Зокрема, це ППО та антидронові засоби.

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Сьогодні ж стало відомо про пакет допомоги від Німеччини – ППО, ще одна система “Айріс-Т”, ракети до ППО, снаряди для артилерії, радари. 

“Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Куп’янськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Мар’їнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони й наших наступальних дій. Зокрема, далекобійною зброєю та ракетами. Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба.

Провів нараду щодо укриттів – забезпечення їхньої готовності й доступності для людей. Ті завдання, які ставилися, ті результати, які досягнуті. Проведено повну ревізію всіх укриттів в Україні. Створено спеціальний сайт, на якому можна бачити стан укриттів по країні та стан робіт з укриттями. Контролем займається Мінстратегпром. Загалом на місцевому рівні у більшості регіонів поставилися відповідальніше до питання про укриття. Ми повинні продовжувати цю роботу”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні – День української писемності та мови. Як і завжди, багатьох у цей день об’єднав радіодиктант національної єдності. 

“І хай сьогодні всіх об’єднає відчуття, як багато Україна, українська мова, всі наші українські люди витримали, змогли, пройшли, пережили й зробили для того, щоб Україна завжди була вільною та одного дня відзначила свою перемогу”, - підсумував президент України. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Зеленський наголосив на важливості підтримки ОАЕ та країнами Затоки формули миру. Він подякував за участь Еміратів у попередніх консультаціях радників із національної безпеки та зовнішньої політики й за готовність відправити свого представника на зустріч на Мальті.

Президент закликав колегу долучитися до реалізації ініціативи Grain from Ukraine та запросив Об’єднані Арабські Емірати взяти участь у другому міжнародному саміті з продовольчої безпеки, що відбудеться незабаром.

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