Росіяни знову завдали удару по Херсонщині

Сьогодні, 27 жовтня, російські окупаційні війська вдарили по Хрещенівці Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Під час російського обстрілу було зафіксовано 8 прильотів.

На щастя, минулося без жертв.

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Нагадаємо, сьогодні російськи окупанти поранили на Херсонщині подружжя пенсіонерів. Поранення отримав 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина. Обох потерпілих госпіталізували.

Також російські окупанти обстріляли нині після обіду с. Кіндрашівку Купʼянського району Харківщини. Є поранена.

Вранці під обстріл потрапило селище Зеленівка Херсонської області та середмістя Херсона. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.