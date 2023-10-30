Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи Златобанку на 10,6 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи Златобанку на 10,6 млрд гривень. Це - один із найбільших лотів серед банків, що ліквідуються

Про це повідомила пресслужба Фонду.

До лота входять активи, які частково перебувають у заставі Національного банку. Серед них – 21,05% у статутному капіталі ТОВ "Торгово-логістичний комплекс Арктика", а також дебіторська заборгованість та права вимоги й майнові права за кредитними договорами з фізичними і юридичними особами.

Усі включені до складу лоту активи пов’язані між собою і мають спільне забезпечення за кредитами, спільних засновників та місцезнаходження позичальників. Забезпеченням за кредитами виступають об’єкти нерухомості (у тому числі в Києві та Київській області), транспорт, обладнання, товари в обороті, а також майнові права на частку в статутному капіталі одного з позичальників.

Включені до складу лоту активи вже неодноразово виставлялися на торги, але не знайшли своїх покупців.

Торги відбудуться за "голландською моделлю" аукціону, на пониження ціни, під час якого початкова вартість лота автоматично покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати вищу ціну. Зрештою переможцем стає той, хто запропонував найбільшу суму.

"Звертаємо увагу, що на продаж виставлено права вимоги за кредитами, а не заставне майно. Тому переможець аукціону отримає право вимагати від боржника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі у судовому порядку", - зазначили у Фонді.

Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитом, громадян Росії, юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства РФ, або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Нагадаємо, Златобанк на момент банкрутства входив у топ-30 українських банків. Його власниками були мати і дочка Олена та Ольга Якименко. Установу також пов'язували з бізнесменом Леонідом Юрушевим на підставі того, що Олена Якименко була свого часу топ-менеджером банку "Форум", коли ним володів Юрушев, а сам Златобанк був зареєстрований незабаром після того, як Юрушев продав "Форум" німцям.

У 2015 році НБУ ухвалив рішення про закриття Златобанку у зв'язку з ризикованими операціями, які він здійснив 12 лютого після закінчення робочого дня.

Колишні акціонери не погодилися з рішенням про закриття банку, і в судовому порядку домоглися оскарження рішень про визнання банку неплатоспроможним, заблокувавши тим самим процедуру його ліквідації. Фонд був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку.

В липні 2019 року вони перейменували банк на ПАТ "Злато", змінили місцезнаходження юрособи і спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство, який жодним чином не регламентує банкрутство банків. Після цього банк майже два роки перебував у статусі "зомбі-банку", перш ніж був ухвалений "антиколомойський" закон, і у лютому 2021 року Фонд гарантування вкладів зміг відновити контроль над ним.