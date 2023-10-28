Очільник Нафтогазу пояснив, чому Україна продовжує транспортувати російський газ до ЄС

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов пояснив, чому наша держава продовжує транзит своє територією російського газу до ЄС.
В інтерв'ю "Радіо Свобода" Чернишов зауважив, що Україна робить це тільки тому, щоб підтримати європейський партнерів.
"Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки наших європейських колег, європейських партнерів, певних країн Євросоюзу, особливо тих так званих land locked країн, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об'єму... Ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими", - сказав очільник Нафтогазу.
За словами Чернишова, Євросоюз заявив про те, що повністю відмовиться від споживання саме російського газу до 2027 року.
"Ми прагнемо, щоб це відбулося якомога швидше і скоріше, і до цього моменту. Бачимо, що певні процеси вже відбулися. Скорочення йде з кожним наступним місяцем. Але маємо пришвидшити цей процес і стимулювати це", - додав очільник НАК.
Чернишов зауважив, що угода завершиться до кінця 2024 року і що "ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати".
Нагадаємо, раніше російський "Газпром" скоротив транзит газу в Європу через Україну приблизно на 15% до 36,2 млн куб. м.
Нещодавно Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію.