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Очільник Нафтогазу пояснив, чому Україна продовжує транспортувати російський газ до ЄС

 Євросоюз заявив про те, що повністю відмовиться від споживання саме російського газу до 2027 року. 

Очільник Нафтогазу пояснив, чому Україна продовжує транспортувати російський газ до ЄС
Олексій Чернишов
Фото: facebook/Олексій Чернишов

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов пояснив, чому наша держава продовжує транзит своє територією російського газу до ЄС.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Чернишов зауважив, що Україна робить це тільки тому, щоб підтримати європейський партнерів.

"Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки наших європейських колег, європейських партнерів, певних країн Євросоюзу, особливо тих так званих land locked країн, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об'єму... Ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими", - сказав очільник Нафтогазу.

За словами Чернишова, Євросоюз заявив про те, що повністю відмовиться від споживання саме російського газу до 2027 року. 

"Ми прагнемо, щоб це відбулося якомога швидше і скоріше, і до цього моменту. Бачимо, що певні процеси вже відбулися. Скорочення йде з кожним наступним місяцем. Але маємо пришвидшити цей процес і стимулювати це", - додав очільник НАК.

Чернишов зауважив, що угода завершиться до кінця 2024 року і що "ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати".

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Нагадаємо, раніше російський "Газпром" скоротив транзит газу в Європу через Україну приблизно на 15% до 36,2 млн куб. м. 

Нещодавно Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію.

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