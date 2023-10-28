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Україна і Нідерланди почали консультації щодо укладення угоди про безпекові гарантії

Це вже шоста держава, з якою Україна проводить такі перемовини.

Україна і Нідерланди почали консультації щодо укладення угоди про безпекові гарантії
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

На полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті керівник ОПУ Андрій Єрмак розпочав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії відповідно до Спільної декларації про підтримку України.

Про це йдеться в дописі Єрмака у телеграмі.

До української переговорної групи також увійшли заступники глави ОПУ Ігор Жовква та Андрій Сибіга, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький і радники Єрмака Олександр Бевз і Дарія Зарівна.

За інформацією керівника Офісу Президента, Нідерланди стали шостою державою після США, Великої Британії, Канади, Японії, Франції та першою з країн, що не входять до G7, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

"Двосторонні консультації з Нідерландами стосувалися співпраці у військовій сфері, питання економічної відбудови України, спільних зусиль щодо притягнення російського агресора до відповідальності, а також санкційного тиску та використання конфіскованих активів. Узгодили план подальших дій на найближчу перспективу щодо підготовки до укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії", - розповів Єрмак.

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Нагадаємо, цього місяця розпочався перший раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Також стартував перший раунд перемовин із Японією.

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