Олексій Данілов: «Час політичної проституції минув. Настав час суб’єктності в новому світовому порядку»

У світі зароджується новий політичний порядок, й Україні важливо знайти в ньому своє місце, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов . Однак розмови про майбутнє варто починати з переосмислення минулого та роботи над власною суб’єктністю, заявив він під час дискусійної панелі «Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії після нашої Перемоги? » в рамках проєкту «Нова країна» (спільний проєкт LB.ua й EFI Group ) 25 жовтня в Києві.

«Складається враження, що я на Хрещатику, де свого часу в ятках продавали глобуси України. І ми наче тримаємо глобус України і починаємо розповідати про якусь нову країну. А нам треба дати відповідь на питання, що робити зі старою. Це дуже важливе питання, бо якщо не вивчити уроків минулого, говорити про майбутнє — дарма витрачати час», — вважає секретар РНБО.

На його думку, у 2013 році — коли Китайська Народна Республіка оголосила про ініціативу «Один пояс, один шлях» — світ почав рухатися в іншій парадигмі, сьогодні він уже перейшов рубікон.

«Звичайно, ми, як справжні українці, не звертаємо уваги на те, що відбувається у світі. Вважаємо себе глобусом світу, окремою країною, інституцією, яка йде своїм шляхом, не озираючись на те, що діється у світі. А за ці 10 років відбулося дуже багато подій. І зараз ми в певній точці.

20 жовтня президент США Джо Байден на закритій зустрічі зробив заяву про побудову нового світового порядку. От нам слід відповісти, перш за все, на питання, що це за новий світовий порядок і де наша країна в цьому новому світовому порядку. Яка наша місія? Чи ми й далі житимемо ілюзією, що одночасно можемо йти і ліворуч, і праворуч? Це називається «політична проституція». Вона була притаманна нам протягом довгого часу. Коли ми, з одного боку, вважали, що Росія — наш друг і партнер. З іншого боку, були спрямовані на Євросоюз, на англосаксонський світ. Оцей період минає. Нам треба робити остаточний вибір», — упевнений секретар РНБО.

І на цей вибір впливатиме світовий порядок.

«Якщо дехто вважає, що ми з вами вже зробили цей вибір, на превеликий жаль, це залежатиме не тільки від нас, а й від того, яку політику приймуть у світі. Якщо у світі буде політика, закладена свого часу паном Кіссінджером, так звана реалполітик, коли можна здавати своїх друзів, партнерів, нехтувати принципами, — це одна ситуація. Якщо світ перейде в нову парадигму, де цінності будуть на першому місці, ми матимемо шанс через цінності зайти в якусь іншу ситуацію», — каже Данілов.

Фото: Макс Требухов

Україна більше не може стояти осторонь світових процесів, якщо хоче залишатися суб’єктом міжнародної політики, переконаний експерт.

«Думаю, немає жодної людини, яка не здивувалася б, як така країна, як Ізраїль, пропустила таку ситуацію. Якщо вона пропустила — значить, комусь треба було, щоб це сталося. Зараз важливо спостерігати, що буде далі. Ми вийшли на плато, і нам важливо брати участь у світових процесах, а для цього їх слід розуміти, необхідно бути дорослими і відповідальними. Я вважаю, що сьогодні ми є суб’єктом таких процесів, і головне — не втратити цю суб’єктність у сучасному світі», — резюмував Олексій Данілов.