NYT: Китай виділив 1 трлн доларів країнам, що розвиваються в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях"

З моменту заснування ініціативи «Один пояс, один шлях» десять років тому Китай виділив майже 1 трильйон доларів переважно країнам, що розвиваються, зазвичай у вигляді позик – на будівництво електростанцій, доріг, аеропортів, телекомунікаційних мереж та іншої інфраструктури.

Про це пише The New York Times напередодні ювілейного саміту «Один пояс, один шлях».

Центр глобальної політики розвитку Бостонського університету підрахував, що видача Китаєм закордонних позик та іншого фінансування розвитку досягла свого піку в 2016 році і склала майже 90 мільярдів доларів, а потім знизилася до менше ніж 5 мільярдів доларів до 2021 року.

«Сі Цзіньпін використав фінансові ресурси та досвід Китаю в сфері інфраструктури, щоб прив’язати країни Азії, Африки, Латинської Америки та частини Східної та Південної Європи, – зазначає видання.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін десять років тому заснував ініціативу «Один пояс, один шлях», щоб використати економічну міць країни для збільшення її геополітичної влади та протидії впливу Сполучених Штатів та інших індустріальних демократій».

Попри вплив, який ініціатива принесла Пекіну, вона також призвела до непосильного рівня боргу для десятків бідних країн.

Китай також укладав контракти з власними компаніями, а в деяких випадках будував дорогі проекти, які не сприяли економічному зростанню країн, які на них погодилися.

При цьому Китай зайняв жорстку позицію в переговорах щодо списання боргу таким країнам, як Шрі-Ланка, Сурінам чи Замбія

Ініціатива також охопила і заможніші країни, які, на думку Китаю, мали нестійкі зв’язки зі Сполученими Штатами, підкреслює The New York Times: до 2019 року Угорщина, Португалія, Італія, підписали угоди про співпрацю з тим, що на той час було перейменовано в ініціативу «Один пояс, один шлях». Так само зробили Іран, Саудівська Аравія, країни Латинської Америки та Африки.

Нагадаємо, Путін їде до Китаю на форум "Один пояс, один шлях". Російський диктатор спробує поглибити партнерство зі Сі Цзіньпіном.