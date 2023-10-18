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Олаф Шольц ледь не потрапив під ракетний удар в Тель-Авіві

Канцлер Німеччини встиг побачити два вибухи від роботи ППО.

Олаф Шольц ледь не потрапив під ракетний удар в Тель-Авіві
Фото: @robinalexander_/Twitter

Через повітряну тривогу в Тель-Авіві делегація канцлера ФРН Олафа Шольца була змушена зійти з літака.

Про це повідомляють Bild та німецька репортерка Сара Сіверт.

Перед вильотом літака з делегацією з Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон пролунала повітряна тривога. Через це, задля безпеки, пасажирам довелося вийти і лягти на злітну смугу.

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Згодом Шольца відвезли до сховища. 

Канцлер Німеччини встиг побачити два вибухи від роботи ППО.  

Після того як літак та автомобіль перевірили, рейс вирушив з Тель-Авіва до Єгипту.

Нагадаємо, після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей. Офіційні палестинські особи повідомляють, що по лікарні завдала удару ізраїльська авіація, але речник Армії оборони Ізраїлю категорично заперечив причетність Ізраїлю до удару.

Він сказав, що угруповання палестинського ісламського джихаду несе відповідальність за “невдалий запуск ракети”, який влучив у лікарню.

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