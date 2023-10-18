Канцлер Німеччини встиг побачити два вибухи від роботи ППО.

Через повітряну тривогу в Тель-Авіві делегація канцлера ФРН Олафа Шольца була змушена зійти з літака.

Про це повідомляють Bild та німецька репортерка Сара Сіверт.

Перед вильотом літака з делегацією з Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон пролунала повітряна тривога. Через це, задля безпеки, пасажирам довелося вийти і лягти на злітну смугу.

Згодом Шольца відвезли до сховища.

Канцлер Німеччини встиг побачити два вибухи від роботи ППО.

Після того як літак та автомобіль перевірили, рейс вирушив з Тель-Авіва до Єгипту.

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

BREAKING:



Reports saying Olof Scholz and his team had to lay down on the ground to take cover as Hamas missiles were nearing the airport in Tel Aviv.



Scholz was taken to a bomb shelter a few minutes later pic.twitter.com/xGhA4sGW0g — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2023

Нагадаємо, після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей. Офіційні палестинські особи повідомляють, що по лікарні завдала удару ізраїльська авіація, але речник Армії оборони Ізраїлю категорично заперечив причетність Ізраїлю до удару.

Він сказав, що угруповання палестинського ісламського джихаду несе відповідальність за “невдалий запуск ракети”, який влучив у лікарню.