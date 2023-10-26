26 жовтня депутати Тернопільської облради проголосували за звільнення голови Михайла Головка, повідомляє видання "20 хвилин".

Спершу народні обранці підтримали відкриття шостої сесії обласної ради. Під час реєстрації депутати почали скаржитися, що система не працює і визнає недійсними їхні картки.

Опісля таки почалося таємне голосування. За його результатами за звільнення голови облради проголосував 51 депутат. Загалом за підсумками місцевих виборів 2020 року до складу ТОР увійшли 64 депутати.

Наразі тимчасово обов'язки голови обласної ради виконуватиме перший заступник Володимир Болєщук.

Головко у коментарі журналістам заявив, що відповідно до закону сесії скликає голова облради, тож він розпорядився скликати її через два тижні. "То на підставі чого вони нині збиралися? Що це було? Депутатські збори - я це розумію, повне право вони мають...", - сказав Головко і додав, що "готовий йти", але зробити це "цивілізовано, в законний спосіб".

Нагадаємо, влітку голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови ОВА затримали під час одержання хабаря. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.

Через декілька днів Головко вийшов під заставу. Згодом ВАКС відмовився відсторонити його від посади.

Адвокат екснардепа у коментарі "Суспільному" повідомив, що 25 жовтня Вищий антикорупційний суд не розглянув запобіжний захід для Михайла Головка, тож він уже може покидати межі області та не носити електронний браслет.