Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС.

Про це він сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС.

За словами Зеленського, шлях кожної нації в Євросоюзі – це "робота, ґрунтована на заслугах і на інституційному розвитку" і що "Україна виконує таку роботу".

"Повністю. Навіть попри повномасштабну війну, ми не просимо винятків із загальних правил. Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії: і рішення, які були простіші, і рішення, які були складними для політиків. І ми розраховуємо на вашу єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз", - наголосив глава держви.

Зеленський зазначив, що це рішення стане "одним із найсильніших у цьому десятилітті й багато в чому визначить увесь подальший шлях Євросоюзу".

"Або виграє вся наша з вами Європа – разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі разом із Грузією та Білоруссю, – або виграє минуле. Я впевнений, ви всі на боці сучасної Європи", - додав Президент.

Нагадаємо, нині Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP-ів). Цей закон є однією з вимог МВФ а також ЄС для початку переговорів про членство у блоці.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на саміті Європейського Союзу в Брюсселі закличе лідерів розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця цього року.