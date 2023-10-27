На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico

Оновлення бюджету ЄС потребує підтримки всіх 27 членів ЄС. Рішення щодо оновлення бюджету блоку має бути ухвалене до кінця року.

Лідери ЄС обговорюють пропоноване поповнення спільного бюджету блоку, і, як очікувалось, прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти пакету допомоги в розмірі 50 мільярдів євро для України, пише Politico із посиланням на дипломата, поінформованого про дискусії лідерів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, про що він публічно заявив також перед брифінгом. Зі свого боку, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо занепокоєний корупцією в Україні, повідомив поінформований дипломат.

Оновлення бюджету ЄС потребує підтримки всіх 27 членів ЄС.

У той час як Брюссель сподівається переконати Угорщину скасувати своє вето, ЄС тепер стикається з ще однією проблемою - зі Словаччиною. Рішення щодо оновлення бюджету блоку має бути ухвалене до кінця року, щоб забезпечити продовження підтримки Києва, оскільки поточне фінансування ЄС для цієї країни, яка постраждала від війни, має завершитися.

Нагадаємо, раніше – перед самітом лідерів ЄС – Орбан заявив, що готовий домовлятися з українською делегацією стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС. Прем'єр Угорщини чекає українську делегацію у себе.

Раніше Фіцо запропонував Україні 10 років вести переговори про мир. На його думку, мирний план Володимира Зеленського щодо завершення війни є "нереалістичним". До цього він заявив, що новий словацький уряд не підтримуватиме Україну військово, але гуманітарну допомогу Україні Словаччина продовжить надавати.