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Голова уряду Словаччини запропонував Україні 10 років вести переговори про мир

На думку Фіцо, мирний план Володимира Зеленського щодо завершення війни є "нереалістичним".

Голова уряду Словаччини запропонував Україні 10 років вести переговори про мир
Фото: EPA/UPG

На думку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, Україна має вести переговори про мир, хай би вони навіть тривали роками.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Aktuality.

"Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату", – сказав Фіцо.

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Також він висловився, що Росія у війні з Україною має "більші територіальні здобутки".

Фіцо назвав бойові дії в Україні конфліктом, який “викликаний нападами українських фашистів на громадянське населення російської національності".

Крім того, на його думку, мирний план Володимира Зеленського щодо завершення війни є "нереалістичним".

Голова уряду Словаччини запевнив, що не збирається підтримувати санкції Євросоюзу проти Росії, якщо вони завдадуть шкоди його країні.

Нагадаємо, Роберт Фіцо зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, і наголосив, що не підтримуватиме Україну у військовій сфері, а його країна зосередиться лише на гуманітарній допомозі.

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