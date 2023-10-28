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Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті

Це була перша сесія зустрічей. Тепер планують другу.

Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
Андрій Єрмак
Фото: Сайт президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті.

Як ідеться в дописі Єрмака у телеграмі, це була перша сесія зустрічі на Мальті, тепер готуються до другої.

"Наші партнери разом з представниками української влади презентували п‘ять пунктів української Формули миру, над якими працювали робочі групи, і своє бачення імплементації... Було багато коментарів, справді жвава дискусія", - розповів керівник ОПУ.

Єрмак додав, що до розробки плану Формули миру долучаються дедалі більше держав, що "поважають міжнародне право та статут ООН". "І рф буде змушена поступитися світовій спільноті. Їй доведеться прийняти наші спільні умови... Ми націлені на цілком конкретні результати - Глобальний саміт миру лідерів держав", - зазначив керівник Офісу Президента.

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Нагадаємо, участь у заході взяли 65 держав. На зустрічі презентували та обговорили плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

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