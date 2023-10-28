Окупанти змушують чоловіків на тимчасово купованих територіях ставати на облік у військоматах

На тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях окупанти вимагають у чоловічого населення стати на облік до створених “військкоматів” й погрожують штрафами до 30 тис. рублів за невиконання вимог, повідомляє Центр національного спротиву.

"У самих військкоматах чоловікам вручають мобілізаційні повістки або агітують укласти контракт. Залежить від досвіду військовозобов’язаного", – повідомляють у ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог планує посилити контрдиверсійні заходи. Росіяни перекидають додаткові сили росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.