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Окупанти змушують чоловіків на тимчасово купованих територіях ставати на облік у військоматах

Погрожують штрафом.

Окупанти змушують чоловіків на тимчасово купованих територіях ставати на облік у військоматах
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях окупанти вимагають у чоловічого населення стати на облік до створених “військкоматів” й погрожують штрафами до 30 тис. рублів за невиконання вимог, повідомляє Центр національного спротиву.

"У самих військкоматах чоловікам вручають мобілізаційні повістки або агітують укласти контракт. Залежить від досвіду військовозобов’язаного", – повідомляють у ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог планує посилити контрдиверсійні заходи. Росіяни перекидають додаткові сили росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення. 

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