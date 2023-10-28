Один надувний круг на чотирьох: на Закарпатті затримали ухилянтів, які перепливали Тису

За таку "подорож" до Румунії чоловіки заплатили від 2500 до 4800 доларів.

На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тису у напрямку кордону з Румунією. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Відомо, що двоє жителів Івано-Франківщини, один мешканець Херсонщини та один чоловік з Київщини пристали на пропозицію переправників, які запевнили, що глибина річки у тому місці, де їм буде запропоновано її перейти, сягає максимум 1 метра.

"Ділки "забезпечили" своїх підопічних одним надувним колом на чотирьох Ані про стрімку течію, ані про високий рівень води у річці чоловіки не знали. Їхні життя врятувало те, що переходити річку вони погодилися у світлий час доби та те, що по дорозі до річки, за 100 метрів до кордону, їх зупинив прикордонний наряд", — йдеться у повідомленні.

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

На Буковині депутат перевозив ухилянтів за кордон. За це йому загрожує ув'язнення терміном від 5 до 9 років.