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У Чернівецькій області затримали депутата, який вивозив ухилянтів за кордон

Тепер йому та його поплічнику загрожує ув'язнення терміном від 5 до 9 років.

У Чернівецькій області затримали депутата, який вивозив ухилянтів за кордон

У Чернівецькій області затримали депутата однієї з громад, який був співорганізатором схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба

Днями прикордонники затримали мікроавтобус. Окрім водія, в ньому перебували двоє пасажирів - громадяни України.

"Правоохоронці з'ясували, що водій є депутатом однієї з районних рад та співорганізатором схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Він та організатор схеми пообіцяли двом чоловікам переправити їх до Румунії поза пунктами пропуску за грошову винагороду в 5,3 тис. євро з кожного", - зазначили в ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Згодом головного організатора протиправної діяльності також затримали.

Правоохоронці провели обшуки за двома адресами проживання фігурантів кримінального провадження, в результаті чого вилучили більш як 20 тис. євро та 4,8 тис. доларів США, сім-картки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Крім цього, у фігурантів вилучили 2 автомобілі.

Організатору протиправної схеми та його поплічнику загрожує ув'язнення терміном від 5 до 9 років.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, днями СБУ ліквідувала ще чотири "схеми ухилянтів". Одна з них – одруження на особах з інвалідністю.

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