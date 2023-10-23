Окупанти випустили чотири авіабомби на Бериславський район Херсонщини, троє людей поранені

Крім того, росіяни атакували Берислав із дрона.

Удень 23 жовтня російські окупанти обстріляли Бериславський район Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

По одному з сіл громади вороги випустили чотири авіабомби. Внаслідок удару постраждав 55-річний чоловік. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Медики продовжують обстежувати потерпілого.

Крім того, на Берислав росіяни скинули вибухівку з дрона. Постраждала жінка – у неї контузія.

Згодом стало відомо про ще одного потерпілого - у 39-річного чоловіка медики теж діагностували контузію.

Також пошкоджено автівку.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли село Дар’ївку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Згодом російські окупаційні війська знову вдарили по Херсонщині й поцілили у лінії електропередач. Знеструмлені Берислав, Новоберислав, Шляхове і Томарине.