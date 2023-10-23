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Окупанти випустили чотири авіабомби на Бериславський район Херсонщини, троє людей поранені

Крім того, росіяни атакували Берислав із дрона.

Окупанти випустили чотири авіабомби на Бериславський район Херсонщини, троє людей поранені
Фото: соцмережі окупантів

Удень 23 жовтня російські окупанти обстріляли Бериславський район Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

По одному з сіл громади вороги випустили чотири авіабомби. Внаслідок удару постраждав 55-річний чоловік. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Медики продовжують обстежувати потерпілого.

Крім того, на Берислав росіяни скинули вибухівку з дрона. Постраждала жінка – у неї контузія.

Згодом стало відомо про ще одного потерпілого - у 39-річного чоловіка медики теж діагностували контузію.

Також пошкоджено автівку.

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Нагадаємо, нині росіяни обстріляли село Дар’ївку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Згодом російські окупаційні війська знову вдарили по Херсонщині й поцілили у лінії електропередач. Знеструмлені Берислав, Новоберислав, Шляхове і Томарине.

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