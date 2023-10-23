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​Коригувальник ударів росіян по Черкащині отримав довічне ув’язнення

Ворожим агентом виявився мешканець Херсонщини, який прибув в область як переселенець.

​Коригувальник ударів росіян по Черкащині отримав довічне ув’язнення
Фото: Макс Левин

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент головного управління генштабу Збройних сил Росії (відомого якГРУ). Зловмисник коригував повітряні удари агресора по військовій та критичній інфраструктурі на Черкащині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затримали зрадника в травні цього року під час фотографування ним зовнішнього "периметру" місцевого підприємства Укроборонпрому. Встановлено, що фото- та відеозображення заводу та геолокації його об’єктів потрібні були окупантам для підготовки прицільного удару.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

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Ворожим агентом виявився мешканець Херсонщини. Після окупації регіону він перейшов на бік агресора і добровільно вступив до "Ліберально-демократичної партії Росії", яку раніше очолював Володимир Жириновський. Перебуваючи в лавах цієї "партії", зрадник закликав місцевих жителів підтримати окупантів та приходив на російські блокпости, де пропонував свою допомогу у війні проти України. 

Для маскування своєї злочинної діяльності зловмисник вирушив до Черкащини як переселенець.

Нагадаємо,

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