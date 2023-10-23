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Обвинувачений у держзраді ексрегіонал Єфремов утік до Москви

Його родина там має апартаменти за $4 млн.

Обвинувачений у держзраді ексрегіонал Єфремов утік до Москви
Фото: Антикор

Колишній очільник фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді, ексдепутат Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину і з того часу не повертався.

Про це повідомляють "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода").

Нині Єфремов - у Москві. Перед вторгненням він неодноразово їздив до Росії – востаннє у лютому 2022 року. 

Журналісти встановили, що Єфремов зареєструвався у Москві в елітних апартаментах у житловому комплексі "Тріумф-Палас". Ця нерухомість записана на сина ексдепутата – Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість – близько чотирьох мільйонів доларів (150 мільйонів гривень – ред.).

В Офісі генерального прокурора повідомили, що Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався. Сам ексдепутат говорити зі "Схемами" відмовився.

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Нагадаємо, В Україні 69-річного Олександра Єфремова звинувачують у низці злочинів. Зокрема, за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання "ЛНР", допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році. Обвинувачують його також у державній зраді.

Сам Єфремов ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів «непереконливими». Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду. 

Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська. Спочатку його відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці до листопада 2019 року, який після цього не продовжили. Одним із адвокатів ексдепутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента.

Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон. Зокрема – в Росію. В тому числі – прямо напередодні повномасштабного вторгнення.

Єфремова також судили за звинуваченням у державній зраді. Про те, що відбувалося в цій справі, читайте в статті LB.ua "Справа Єфремова: захоплення СБУ, державна зрада, тиск на свідків".

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